Две омских остановки в центре города официально сменили название

Переименование потребовалось в связи с тем, что прежнее утратило актуальность — музея здесь больше нет. Ранее определить новое имя остановке предлагалось самим омичам. Опрос был запущен на «Госулугах», на выбор были предоставлены два названия: «Улица Куйбышева» и «Детская поликлиника № 8».