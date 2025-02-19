Две омских остановки в центре города официально сменили название

Сегодня, 19 февраля, на пленарном заседании Омского горсовета депутаты одобрили новое название остановки «Городской музей», расположенной на углу улиц 10 лет Октября и Куйбышева.
Переименование потребовалось в связи с тем, что прежнее утратило актуальность — музея здесь больше нет. Ранее определить новое имя остановке предлагалось самим омичам. Опрос был запущен на «Госулугах», на выбор были предоставлены два названия: «Улица Куйбышева» и «Детская поликлиника № 8».
В итоге депутаты утвердили оба — наименование «Детская поликлиника № 8» получит остановка с той стороны дороги, где расположено это учреждение здравоохранения.