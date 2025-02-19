В Нефтекамске прекратили розыск 16-летней школьницы

В башкирском городе Нефтекамск свернули поиски 16-летней школьницы. Об этом рассказала пресс-служба местного МВД.
По данным ведомства, позавчера, 17 февраля, девочка ушла из дома и долго не возвращалась обратно. Недавно сотрудники правоохранительных органов сообщили радостное известие.
— Девочку нашли! Жива-здорова. Благодарим граждан за содействие! — заявили в МВД.
Где была школьница и почему так долго не выходила на связь — не уточняется.
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