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В Нефтекамске прекратили розыск 16-летней школьницы

В Башкирии свернули поиски 16-летней девочки.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамск свернули поиски 16-летней школьницы. Об этом рассказала пресс-служба местного МВД.

По данным ведомства, позавчера, 17 февраля, девочка ушла из дома и долго не возвращалась обратно. Недавно сотрудники правоохранительных органов сообщили радостное известие.

— Девочку нашли! Жива-здорова. Благодарим граждан за содействие! — заявили в МВД.

Где была школьница и почему так долго не выходила на связь — не уточняется.

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