С днем рождения поздравляют коллеги главу Ялты Янину Павленко

«Вы с полной отдачей управляете процессом развития города-курорта. Работаете открыто, с постоянной опорой на мнение горожан, чем и заслужили их уважение и доверие. Пусть удача, оптимизм и радость всегда будут рядом, а все добрые пожелания в этот день непременно сбудутся», — написала глава Алушты.