С днем рождения поздравляют коллеги главу Ялты Янину Павленко

С Днём рождения поздравила главу Ялты Янину Павленко градоначальница Алушты Галина Огнёва в своих соцсетях. Она сказала, что благодаря этой хрупкой и талантливой женщине курорт становится гостеприимнее и красивее, передает ИА SevastopolMedia.
Галина Огнёва пожелала коллеге душевного покоя, счастья, поддержки близких.
«Вы с полной отдачей управляете процессом развития города-курорта. Работаете открыто, с постоянной опорой на мнение горожан, чем и заслужили их уважение и доверие. Пусть удача, оптимизм и радость всегда будут рядом, а все добрые пожелания в этот день непременно сбудутся», — написала глава Алушты.