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С днем рождения поздравляют коллеги главу Ялты Янину Павленко

Отметили ее работу с опорой на мнение жителей и процветание курорта.

Источник: Соцсети Г. Огневой

С Днём рождения поздравила главу Ялты Янину Павленко градоначальница Алушты Галина Огнёва в своих соцсетях. Она сказала, что благодаря этой хрупкой и талантливой женщине курорт становится гостеприимнее и красивее, передает ИА SevastopolMedia.

Галина Огнёва пожелала коллеге душевного покоя, счастья, поддержки близких.

«Вы с полной отдачей управляете процессом развития города-курорта. Работаете открыто, с постоянной опорой на мнение горожан, чем и заслужили их уважение и доверие. Пусть удача, оптимизм и радость всегда будут рядом, а все добрые пожелания в этот день непременно сбудутся», — написала глава Алушты.

образование