Внучка Евгения Евстигнеева впервые посетила Нижний Новгород

Ранее Софью не раз приглашали в родной город деда, в том числе на открытие сквера его имени возле Театра драмы имени Горького. Но каждый раз обстоятельства не позволяли ей приехать. Теперь же поездка наконец состоялась благодаря гастролям театра.
В Нижнем актриса успела выполнить свою «программу минимум»: увидела памятник Евгению Евстигнееву, побывала у здания театрального училища, носящего его имя, и даже поучаствовала в традиции — потерла бронзовый нос деда.
О своих впечатлениях Софья рассказала в интервью НИА «Нижний Новгород».