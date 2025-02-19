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Внучка Евгения Евстигнеева впервые посетила Нижний Новгород

Актриса МХТ имени Чехова Софья Евстигнеева впервые приехала в Нижний Новгород — город, где родился ее легендарный дед, народный артист СССР Евгений Евстигнеев.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Ранее Софью не раз приглашали в родной город деда, в том числе на открытие сквера его имени возле Театра драмы имени Горького. Но каждый раз обстоятельства не позволяли ей приехать. Теперь же поездка наконец состоялась благодаря гастролям театра.

В Нижнем актриса успела выполнить свою «программу минимум»: увидела памятник Евгению Евстигнееву, побывала у здания театрального училища, носящего его имя, и даже поучаствовала в традиции — потерла бронзовый нос деда.

О своих впечатлениях Софья рассказала в интервью НИА «Нижний Новгород».