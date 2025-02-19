Разработан прибор для контроля обшивки космической станции на орбите

«Использовать на орбите обычные “земные” твердомеры соответствующего класса довольно проблематично — они, как правило, тяжелые, достаточно объемные и энергозатратные. В рамках проекта был разработан и изготовлен опытный демонстрационный образец компактного твердомера, который, как мы считаем, оптимально подойдет для использования в космосе. По сравнению с аналогичными по классу приборами, в том числе зарубежного производства, у нашего твердомера масса и габариты гораздо меньше — примерно в десять раз, кроме того, у него в разы ниже энергопотребление. При этом прибор полностью соответствует всем требованиям ГОСТа по измерению твердости», — рассказал научный руководитель проекта, академик РАН, профессор кафедры обработки металлов давлением Самарского университета Федор Гречников.