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Память первого мэра города Анатолия Собчака почтут в Петербурге

Известный политический деятель ушел из жизни в 2000 году.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 февраля, в Петербурге почтут память первого мэра Анатолия Собчака. Известный политический деятель, благодаря которому город стал центром экономических преобразований и международного сотрудничества, ушел из жизни в 2000 году. Он был настоящим лидером и блестящим оратором, который призывал к судьбоносным переменам в России.

— Мы гордимся тем, что Анатолий Собчак был петербуржцем. Он бесконечно любил город, которому помог вернуть историческое имя, и мэром которого был избран. В годы его руководства в Северной столице была заложена основа инвестиционного развития и инфраструктурных проектов будущего. Наш город помнит Анатолия Александровича и продолжает его дело, — отметил губернатор Александр Беглов.

В этот день 25 лет назад в Таврический дворец пришли тысячи петербуржцев, чтобы проститься с политическим деятелем. Сегодня город снова почтит его память.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о церемонии прощания с иереем Анатолием Першиным, погибшим в ДТП в Ленинградской области.

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