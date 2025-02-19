Память первого мэра города Анатолия Собчака почтут в Петербурге

— Мы гордимся тем, что Анатолий Собчак был петербуржцем. Он бесконечно любил город, которому помог вернуть историческое имя, и мэром которого был избран. В годы его руководства в Северной столице была заложена основа инвестиционного развития и инфраструктурных проектов будущего. Наш город помнит Анатолия Александровича и продолжает его дело, — отметил губернатор Александр Беглов.