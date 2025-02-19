Для омских автобусов планируют закупить дополнительные терминалы и валидаторы

Мэр Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале об итогах заседания с участием руководителя АО «Пассажирсервис». Были проанализированы данные о том, каким способом омичи чаще всего оплачивают проезд в муниципальном общественном транспорте.
Выяснилось, что пассажиры предпочитают безналичный расчет — 77% используют банковские карты, электронные проездные «Омка» и NFC-таблички с QR-кодами. Около 16% ездят по льготной электронной транспортной карты минтруда. Живыми деньгами оплачивают свои поездки только 6,7% пассажиров.
Как сообщил Сергей Шелест, ввиду активного использования безналичных способов оплаты мэрия планирует закупить для общественного муниципального транспорта дополнительные партии валидаторов и терминалов. Также будет улучшаться их программное обеспечение.