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Для омских автобусов планируют закупить дополнительные терминалы и валидаторы

Бесконтактным способом оплаты проезда пользуются большинство омичей.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале об итогах заседания с участием руководителя АО «Пассажирсервис». Были проанализированы данные о том, каким способом омичи чаще всего оплачивают проезд в муниципальном общественном транспорте.

Выяснилось, что пассажиры предпочитают безналичный расчет — 77% используют банковские карты, электронные проездные «Омка» и NFC-таблички с QR-кодами. Около 16% ездят по льготной электронной транспортной карты минтруда. Живыми деньгами оплачивают свои поездки только 6,7% пассажиров.

Как сообщил Сергей Шелест, ввиду активного использования безналичных способов оплаты мэрия планирует закупить для общественного муниципального транспорта дополнительные партии валидаторов и терминалов. Также будет улучшаться их программное обеспечение.