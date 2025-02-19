Февраль в Хабаровском крае по-прежнему грозит ночными морозами

Февраль уже повернул на весну, день стал длиннее, ночи короче, птицы веселее и голосистее. Но по ночам морозами он еще напоминает нам о зиме, которая уходит, однако не ушла окончательно.
Сильные морозы 20 февраля ожидаются в Чегдомыне, ночью там −24…-26, днем −9…-11 градусов. Бикин — самая южная точка края, а вот морозы здесь стоят еще нешуточные, на рассвете −20…-22, днем воздух прогреется до −6…-8 градусов. В Вяземском ночной фон температур −19…-21, во второй половине дня −8…-10 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Чумикане ночной фон температур −17…-19, дневной −10…-12, в селе имени Полины Осипенко ночью −16…-18, днем −8…-10 градусов. В Николаевске-на-Амуре ожидается снег, в Охотске, как и всюду, без осадков, а вот температуры здесь одинаковые, на рассвете −13…-15, к полудню −7…-9 градусов.
В Аяне ночью −15…-17, днем −10…-12 градусов, в Троицком такие же ночные значения, а вот днем теплее −7…-9. В Комсомольске-на-Амуре уже вполне комфортно, днем −12…-14, днем −6…-8 градусов. В Советской Гавани на рассвете −11…-13, во второй половине дня −5…-7 градусов.
В Хабаровске по-прежнему морозные ночи, −20…-22, дневной фон температур −9…-11 градусов.
Представьте себе, что в этот день в 2006 году в Хабаровске воздух прогрелся до +2,6 градусов! Другой температурный рекорд, зафиксированный синоптиками, случился в 1955 году, тогда стояли морозы, столбики термометров опустились до отметки −29,4 градуса.
В день 20 февраля поминали усопших предков. По этому поводу говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай».
В старые времена на Луку было принято печь пироги с луком, многие до сих пор чтут эту традицию. Часть пирогов съедали, остальное раздавали страждущим. Считалось, что все отданное обязательно вернется сторицей.