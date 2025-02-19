Казанские торговые центры готовы принять ушедшие западные бренды

По словам представителей ТЦ, немаловажным фактором станет решение компаний остаться в России на долгий срок. Сотрудники «Южного» заявили, что они успешно пережили уход европейских брендов. В 2024 году доходность выросла на 10% и посещаемость осталась высокой.
Уровень вакантных площадей в «Южном» остается ниже 1%. Торговый центр приветствует возможное возвращение международных игроков, так как это создаст новые возможности для развития рынка и усилит конкуренцию. Важно, чтобы компании подтвердили финансовую устойчивость.
В пресс-службе «МЕГИ» отметили, что в их торговом центре в настоящее время не занято менее 1% арендопригодной площади. При выборе арендаторов они ориентируется на потребности своих посетителей, сообщает «БИЗНЕС Online».
Напомним, в здании ЦУМа Казани Центр ремесел могут открыть до конца 2025 года. При этом концепция все еще дорабатывается.