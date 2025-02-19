Пермяки могут получить налоговый вычет за занятия спортом и сдачу нормативов ГТО

По данным регионального минспорта, в регионах России, в том числе в Пермском крае, с 2025 года вводят новые меры поддержки для прошедших испытания комплекса ГТО на знаки отличия. Кроме дополнительных баллов к ЕГЭ для выпускников школ, с этого года в крае можно получить налоговый вычет. Сделать это смогут те, кто выполнил нормативы ГТО в первый раз и получил знак отличия, и те, кто повторно сдал нормативы и подтвердил полученный значок. Его размер — 18 тыс. руб. за налоговый период. Это не сумма, которую перечислят на счет, а часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ.