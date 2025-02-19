«Мой день рождения праздновался в военной администрации Берлина»

— Это тяжелая работа. Сидишь за роялем, долбишь по клавишам, придумываешь. На магнитофон записываешь. Не запишешь, можешь через 5−10 минут забыть, что ты там такое придумал. Текст стоит перед тобой, смотришь, так или иначе написать, а может быть, отложить на неделю, на месяц или на год. Так у меня произошло с песней «От печали до радости». Стихи пролежали девять лет. Как-то в ресторане Дома композиторов ко мне подошел человек: «Я — Борис Дубровин, поэт. Можно, я дам вам свои стихи?» И передал листок. Я пообещал, что попытаюсь написать. Положил в нотную тетрадь и забыл. А через девять лет, разбирая ноты, смотрю, лежит пожелтевший листок. На нем стихи замечательные. Мне так стало неудобно, столько лет прошло. Ну, я сразу же написал песню. И потом пригласил хороших музыкантов, а Витя Зинчук на гитаре играл соло.