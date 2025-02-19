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В Ростовской области в ближайшие ночи мороз усилится до −25 градусов

Температура до −25 градусов сохранится в Ростовской области до 21 февраля.

Сейчас в Ричмонде: -3° 6 м/с 42% 767 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью температура воздуха местами по Ростовской области опускалась до −25 градусов, такая же погода ожидается с 19 по 21 февраля. Об этом предупреждают донские синоптики.

В указанный период по ночам прогнозируют от −7 до −12, при прояснениях должно быть до −19, по северу — до −26. Днем — от −5 до −10, по югу — до −1 градуса.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный 4−9 м/с, временами с порывами до 12−14 м/с. На дорогах сохранится гололедица, в отдельных территориях по югу региона может пройти небольшой снег.