В Ростовской области в ближайшие ночи мороз усилится до −25 градусов

Прошедшей ночью температура воздуха местами по Ростовской области опускалась до −25 градусов, такая же погода ожидается с 19 по 21 февраля. Об этом предупреждают донские синоптики.
В указанный период по ночам прогнозируют от −7 до −12, при прояснениях должно быть до −19, по северу — до −26. Днем — от −5 до −10, по югу — до −1 градуса.
Ветер ожидается восточный и северо-восточный 4−9 м/с, временами с порывами до 12−14 м/с. На дорогах сохранится гололедица, в отдельных территориях по югу региона может пройти небольшой снег.