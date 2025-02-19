Минтранс Башкирии объяснил, почему все еще не уволен осужденный замглавы ведомства

Напомним, недавно Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему главе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Булушеву и заместителю руководителя ведомства Руслану Гарипову. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Булушев получил три года в колонии общего режима, Гарипов — два года лишения свободы условно. Ни тот, ни другой свою вину не признали.