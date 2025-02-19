Минтранс Башкирии объяснил, почему все еще не уволен осужденный замглавы ведомства

Стало известно, почему все еще не уволен осужденный за незаконное заключение государственных контрактов на авиаперелеты заместитель руководителя ведомства Руслан Гарипов.
Напомним, недавно Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему главе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Булушеву и заместителю руководителя ведомства Руслану Гарипову. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Булушев получил три года в колонии общего режима, Гарипов — два года лишения свободы условно. Ни тот, ни другой свою вину не признали.
Согласно версии следствия, в 2022 году были подписаны договоры на авиаперелеты правительственной делегации по маршрутам Уфа-Волгоград-Уфа и Уфа-Нукус-Самарканд-Ташкент-Уфа с питерской компанией. Торгов на заключение контракта проведено не было, также выяснилось, что договоры заключили задним числом. Общая сумма ущерба бюджету составила около 34,5 миллиона рублей.
Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на пресс-службу Минтранса Башкирии, Руслан Гарипов все еще не уволен, поскольку решение суда еще не вступило в законную силу.
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