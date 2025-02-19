МЧС: 16 000 человек остались без воды из-за прорыва трубопровода в Осиповичах

МЧС сказало, что 16 000 человек остались без воды из-за прорыва трубопровода в Осиповичах. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что ночью 19 февраля в Осиповичах прорвало трубопровод холодного водоснабжения.
«На время проведения ремонтных работ остановлена подача воды 16 тыс. потребителям и 78 объектам экономики города», — уточнили в МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что отопление нарушено не было и добавили, что в городе организовали подвоз воды. Также сказано, что горожан об отсутствии холодной воды оперативно проинформировали через смс-рассылку.
Сообщается, что по поручению министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского на место выехали начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Игорь Ходанович, а также начальник Могилевского областного управления МЧС Дмитрий Голубев.
«Работает районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Принимаются все меры по восстановлению жизнедеятельности населения и функционирования объектов экономики», — подчеркнули в МЧС.