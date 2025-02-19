Во Владивостоке незаконно уничтожены десятки деревьев на 858 тысяч рублей

Ещё один житель Приморья, арендовавший земельные участки, незаконно вырубал на них деревья и тем самым причинил ущерб лесному фонду в размере 3,7 миллиона рублей. А весной прошлого года полиция Приморья обнаружила незаконную вырубку леса на сумму более 150 тысяч рублей. Инцидент произошел в лесном массиве, расположенном в юго-восточном направлении от пгт Ярославский Хорольского округа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 49-летнего местного жителя, причастного к вырубке восьми деревьев породы «Дуб монгольский» и «Береза черная». Нарушителя доставили в отделение полиции, где он признал свою вину.