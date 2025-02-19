Во Владивостоке незаконно уничтожены десятки деревьев на 858 тысяч рублей

С начала 2025 года во Владивостоке зафиксированы 10 случаев незаконной вырубки зеленых насаждений. Общий ущерб от действий нарушителей составил 858 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«По каждому факту проводится проверка. Собранные материалы передаются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности», — отметили в управлении охраны окружающей среды и природопользования края.
Напомним, что вырубка зеленых насаждений может осуществляться только при наличии разрешения.
Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось, что Дальнегорский городской суд вынес приговор по делу о незаконной рубке леса в особо крупном размере. Восемь жителей Приморья признаны виновными в уничтожении более 400 дубов и 13 кедров, что нанесло ущерб лесному фонду на сумму свыше 130 млн рублей.
Ещё один житель Приморья, арендовавший земельные участки, незаконно вырубал на них деревья и тем самым причинил ущерб лесному фонду в размере 3,7 миллиона рублей. А весной прошлого года полиция Приморья обнаружила незаконную вырубку леса на сумму более 150 тысяч рублей. Инцидент произошел в лесном массиве, расположенном в юго-восточном направлении от пгт Ярославский Хорольского округа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 49-летнего местного жителя, причастного к вырубке восьми деревьев породы «Дуб монгольский» и «Береза черная». Нарушителя доставили в отделение полиции, где он признал свою вину.