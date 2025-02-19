Волгоградцам рассказали, кому могут отказать в загранпаспорте

Даже если у вас все в порядке с заявлением и документами, в паспорте могут отказать на этапе его оформления, если окажется, что вам ограничен выезд из страны из-за особой секретности на службе, если вы служите в армии, если вы подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу. Не пустят за границу банкротов и сотрудников ФСБ, в том числе уже уволенных со службы. Детям могут отказать в загранпаспорте, если один из родителей сделал запрет на выезд своего ребенка.