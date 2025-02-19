Волгоградцам рассказали, кому могут отказать в загранпаспорте

Волгоградцы уже планируют летние отпуска и бронируют туры. В миграционной службе напомнили, что прежде чем собираться за границу, надо проверить срок действия загранпаспорта. В большинство стран вас не пустят, если до конца этого срока осталось менее 6 месяцев. Нужно обратиться за получением нового документа. Правда, как уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области, оформят загранпаспорт не всем. В ряде случаев можно получить отказ.
Граждан развернут еще на этапе подачи документов, если у них недействителен внутренний паспорт гражданина РФ. Это может быть и в случае, если вы его вовремя не поменяли. Заставят переделать заявление, если в нем есть ошибки или указана недостоверная информация, или переснять фото, если оно не форматное или вы резко поменяли внешность с момента съемки на документ. Также не примут документы без отсутствия военника (если гражданин по возрасту подлежит призыву).
Даже если у вас все в порядке с заявлением и документами, в паспорте могут отказать на этапе его оформления, если окажется, что вам ограничен выезд из страны из-за особой секретности на службе, если вы служите в армии, если вы подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу. Не пустят за границу банкротов и сотрудников ФСБ, в том числе уже уволенных со службы. Детям могут отказать в загранпаспорте, если один из родителей сделал запрет на выезд своего ребенка.
Попробовать получить загранпаспорт можно, подав заявление через органы МВД, портал Госуслуг и в МФЦ.