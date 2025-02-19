Суд в Новосибирске арестовал директора АО «САХ» Александра Южакова

Александра Южакова, задержанного 17 февраля, подозревают в вымогательстве взятки. По версии следствия, с октября 2024 по февраль 2025 года Южаков через посредника вымогал у директора одной из коммерческих фирм номинальной стоимостью более 45 млн рублей взятку в виде предоставления имущественных прав. Для этого женщина должна была внести изменения в уставные документы, переписав 100% её доли в компании на посредника.