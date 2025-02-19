Суд в Новосибирске арестовал директора АО «САХ» Александра Южакова

В Новосибирске избрана мера пресечения гендиректору регоператора по обращению с ТКО — АО «САХ» Александру Южакову. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Южакова под стражу.
В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что срок ареста составляет 1 месяц 30 суток — до 17 апреля 2025 года.
Александра Южакова, задержанного 17 февраля, подозревают в вымогательстве взятки. По версии следствия, с октября 2024 по февраль 2025 года Южаков через посредника вымогал у директора одной из коммерческих фирм номинальной стоимостью более 45 млн рублей взятку в виде предоставления имущественных прав. Для этого женщина должна была внести изменения в уставные документы, переписав 100% её доли в компании на посредника.
После того как документы были переоформлены, посредник был задержан с поличным оперативным сотрудниками УФСБ. Он дал признательные показания и освобождён от уголовной ответственности.
В отношении Южакова возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом за незаконные действия, группой лиц, с вымогательством взятки.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске назначен и. о. генерального директора АО «САХ».