171 км дорог отремонтируют за 16,3 млрд рублей в Иркутской области

В 2025 году Иркутская область планирует инвестировать 16,3 миллиарда рублей в улучшение состояния транспортной системы, что на 3 миллиарда рублей больше, чем в 2024 году. Главная задача улучшить качество, комфорт и безопасность трасс.
Так привести в нормативное состояние должны 133 километра областных дорог и 38 километров районных. За последние шесть лет в Иркутской области было обновлено свыше 1,8 тысячи км автодорог, на что было затрачено около 60 млрд рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 19 февраля открылась ледовая переправа на остров Ольхон. Длина зимней трассы 11 километров.