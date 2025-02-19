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171 км дорог отремонтируют за 16,3 млрд рублей в Иркутской области

В прошлом году на ремонт дорог направили на три миллиарда рублей меньше.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 2025 году Иркутская область планирует инвестировать 16,3 миллиарда рублей в улучшение состояния транспортной системы, что на 3 миллиарда рублей больше, чем в 2024 году. Главная задача улучшить качество, комфорт и безопасность трасс.

Так привести в нормативное состояние должны 133 километра областных дорог и 38 километров районных. За последние шесть лет в Иркутской области было обновлено свыше 1,8 тысячи км автодорог, на что было затрачено около 60 млрд рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 19 февраля открылась ледовая переправа на остров Ольхон. Длина зимней трассы 11 километров.