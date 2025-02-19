В Перми предприниматель выплатил 615 тысяч рублей за поддельные рюкзаки

Судебное решение поступило на исполнение в отдел судебных приставов. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и о негативных последствиях игнорирования финансовых обязательств. Однако этого оказалось недостаточно. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора — около 43 тысяч рублей. В итоге предприниматель возместил ущерб с помощью рассрочки.