В Перми предприниматель выплатил 615 тысяч рублей за поддельные рюкзаки

В Перми у китайского предпринимателя изъяли 60 контрафактных рюкзаков с приметным красным крестом на лицевой стороне. Сумки выдавали за товар известной швейцарской фирмы и продавались по тысяче рублей каждая. В ходе проверки предприниматель не смог подтвердить подлинность продукции и предоставить соответствующие документы.
Тогда представитель компании, представляющий интересы правообладателя знака, обратился в суд. Он потребовал с продавца по 10 тысяч рублей за каждый поддельный рюкзак. Общая сумма компенсации превысила 615 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования истца.
Судебное решение поступило на исполнение в отдел судебных приставов. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и о негативных последствиях игнорирования финансовых обязательств. Однако этого оказалось недостаточно. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора — около 43 тысяч рублей. В итоге предприниматель возместил ущерб с помощью рассрочки.