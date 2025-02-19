После гибели сына на СВО мать судится с женой за денежные выплаты в НСО

Как сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области, женщина настаивала, что невестка не поддерживала семейные отношения с её сыном, а после его гибели вступила в новый брак. В связи с этим она требовала лишить вдову положенных выплат. Однако суд установил, что брак бойца и его супруги не был расторгнут до его смерти, а истец не предоставила доказательств отсутствия их семейных отношений.