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После гибели сына на СВО мать судится с женой за денежные выплаты в НСО

В Чановском районном суде состоялось разбирательство по семейному спору.

Источник: Om1 Новосибирск

В Чановском районном суде рассматривалось дело о праве на выплаты после гибели участника СВО. Истицей выступила мать военнослужащего, которая оспаривала право его вдовы на получение компенсации.

Как сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области, женщина настаивала, что невестка не поддерживала семейные отношения с её сыном, а после его гибели вступила в новый брак. В связи с этим она требовала лишить вдову положенных выплат. Однако суд установил, что брак бойца и его супруги не был расторгнут до его смерти, а истец не предоставила доказательств отсутствия их семейных отношений.

По итогам разбирательства суд отказал матери погибшего военнослужащего в удовлетворении иска. Решение пока не вступило в законную силу.