На ремонт Советского шоссе под Новосибирском направят более 164 млн рублей

— Стоимость ремонта 1 км Советского шоссе в 2020 году составляла 33,3 млн. руб., в 2024 — 78,8 млн. руб. Повышение стоимости работ дорожники связывают с использованием более дорогостоящих, устойчивых к колееобразованию материалов, а также наличием шести полос движения в местах проведения работ. Также на повышение стоимости работ повлиял общий ежегодный рост инфляции, — добавили в ТУАД.