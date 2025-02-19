На ремонт Советского шоссе под Новосибирском направят более 164 млн рублей

Работы проведут на границе с Новосибирском. В планах провести ремонт двух участков. Необходимость восстановительных работ на шоссе обусловлена необходимостью обеспечения бесперебойного и безопасного движения.
— По дороге ходит общественный транспорт, возят школьников. Высокая интенсивность привела к образованию большой колейности, — сообщает ТУАД Новосибирской области.
Колейность устранят, также на участке заменят дорожное ограждение, отремонтируют остановочные пункты.
На ремонт двух участков выделят 164,1 млн. руб. в год. Выполнить работу планируют за два года. Объем работ большой.
— Стоимость ремонта 1 км Советского шоссе в 2020 году составляла 33,3 млн. руб., в 2024 — 78,8 млн. руб. Повышение стоимости работ дорожники связывают с использованием более дорогостоящих, устойчивых к колееобразованию материалов, а также наличием шести полос движения в местах проведения работ. Также на повышение стоимости работ повлиял общий ежегодный рост инфляции, — добавили в ТУАД.