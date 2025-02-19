Жители Иркутской области должны привести в порядок заброшенные дачные участки

— Такие участки — это серьезная проблема для ведения хозяйства, для развития населенных пунктов, также они становятся небезопасными для детей. Но важно отметить, что даже если человек не освоил землю за три года, это не будет автоматически являться основанием для ее изъятия, — отметили в пресс-службе Росреестра.