Жители Иркутской области должны привести в порядок заброшенные дачные участки

В Иркутской области с 1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон, который дает трехлетний срок для освоения земли. Если простыми словами, то собственнику дается три года, чтобы привести землю в порядок и подготовить территорию к использованию. Как стало известно КП-Иркутск, данная норма касается заболоченных, захламленных и заросших территорий.
— Такие участки — это серьезная проблема для ведения хозяйства, для развития населенных пунктов, также они становятся небезопасными для детей. Но важно отметить, что даже если человек не освоил землю за три года, это не будет автоматически являться основанием для ее изъятия, — отметили в пресс-службе Росреестра.
При наличии нарушений владельцу выдается предписание. Специалисты могут обратиться в суд для изъятия лишь в том случае, если собственник не устранил нарушения и в дальнейшем. Отметим, повторная проверка проводится в течение 30 дней.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ледовую переправу на остров Ольхон открыли 19 февраля.