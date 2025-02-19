В Татарстане с детьми мигрантов будут проводить индивидуальные консультации

«Педагогическим составом образовательных организаций ведется работа не только со школьниками, но и их родителями. Она включает в себя проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития и воспитания ребенка, профессиональной ориентации, социальной адаптации, внешкольной занятости, их участие в совместных досуговых и воспитательных мероприятиях, помощь родителям в сопровождении самостоятельной учебной работы ребенка», — рассказала пресс-секретарь ведомства.