В Татарстане с детьми мигрантов будут проводить индивидуальные консультации

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Минобрнауки Татарстана Алсу Мухаметова.
«Педагогическим составом образовательных организаций ведется работа не только со школьниками, но и их родителями. Она включает в себя проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития и воспитания ребенка, профессиональной ориентации, социальной адаптации, внешкольной занятости, их участие в совместных досуговых и воспитательных мероприятиях, помощь родителям в сопровождении самостоятельной учебной работы ребенка», — рассказала пресс-секретарь ведомства.
Также с детьми мигрантов будет проводиться большая индивидуальная работа по изучению языка, так как с 1 апреля 2025 вступает в силу федеральный закон, согласно которому иностранцев будут принимать в школы после тестирования на знание русского языка.
Ранее в положение о Минобрнауки Татарстана внесли пункт о разработке мер по культурной адаптации несовершеннолетних мигрантов и иностранцев, обучающихся в республике.