В Перми заметно подорожали рыба и овощи

Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась за прошедший месяц на 1,4%, заметное влияние на это оказало удорожание плодоовощной продукции и алкогольных напитков. Так, в январе на 6% подорожали картофель и белокочанная капуста, на 12% — огурцы, а помидоры подешевели на 4%. Также зафиксирован 5%-ный рост цен на рыбу лососевых пород. По данным Пермьстата, увеличение стоимости продукции общественного питания за месяц составило 1,5%.