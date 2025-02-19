Хоккеисты «Омских Крыльев» застряли в Норильске из-за непогоды

Игроки «Омских Крыльев» вторые сутки не могут вылететь из Норильска. Аэропорт города был закрыт 18 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, а сегодняшний рейс из Новосибирска, которым команда должна добираться домой, пока не совершил посадку. Об этом сообщает телеграм-канал «АренаБреда».
Этот выезд считается одним из самых тяжёлых в сезоне ВХЛ — с 9 февраля омичи находятся в дороге, пройдя маршрут Барнаул — Новокузнецк — Красноярск — Новосибирск.
Уже в пятницу «Крыльям» предстоит играть дома против Казани. В каком состоянии команда подойдёт к этой встрече после длительных перелётов и ожидания — большой вопрос.