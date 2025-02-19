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Хоккеисты «Омских Крыльев» застряли в Норильске из-за непогоды

Омичи не могут вылететь домой уже второй день.

Источник: Om1 Омск

Игроки «Омских Крыльев» вторые сутки не могут вылететь из Норильска. Аэропорт города был закрыт 18 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, а сегодняшний рейс из Новосибирска, которым команда должна добираться домой, пока не совершил посадку. Об этом сообщает телеграм-канал «АренаБреда».

Этот выезд считается одним из самых тяжёлых в сезоне ВХЛ — с 9 февраля омичи находятся в дороге, пройдя маршрут Барнаул — Новокузнецк — Красноярск — Новосибирск.

Уже в пятницу «Крыльям» предстоит играть дома против Казани. В каком состоянии команда подойдёт к этой встрече после длительных перелётов и ожидания — большой вопрос.