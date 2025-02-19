Авиарейс «Усть-Ишим—Омск» оказался под угрозой закрытия

Напомним, рейсы в самый отдаленный район области были запущены в августе прошлого года. Они являются субсидируемыми, стоимость билета составляет 2 741 рубль, что примерно на тысячу дороже, чем соответствующая поездка на автобусе. Долететь до Усть-Ишима можно всего за два часа, рейсы осуществлялись три раза в неделю.