Авиарейс «Усть-Ишим—Омск» оказался под угрозой закрытия

Компания «Аэропром», осуществляющая авиарейсы из Омска в Усть-Ишим и обратно, намерена отказаться от услуг по перевозке пассажиров. «Соответствующее заявление от перевозчика подано в минтранс Омской области», — сообщили в профильном министерстве.
Напомним, рейсы в самый отдаленный район области были запущены в августе прошлого года. Они являются субсидируемыми, стоимость билета составляет 2 741 рубль, что примерно на тысячу дороже, чем соответствующая поездка на автобусе. Долететь до Усть-Ишима можно всего за два часа, рейсы осуществлялись три раза в неделю.
В конце декабря они были приостановлены, но с 20 января возобновились вновь. Однако вскоре стало известно о сокращении числа рейсов. Из-за сокращения пассажиропотока их сократили до одного раза в неделю.
Как подчеркнули в минтрасе, окончательно вопрос о закрытии рейса Усть-Ишим—Омск пока не решен. С перевозчиком ведутся переговоры.