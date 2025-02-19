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Энергетиков Ростовской области оштрафовали за риск остановки ТЭЦ-2 при морозах

Десять нарушений выявили на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону, энергетики получили штраф.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за нарушений на Ростовской ТЭЦ-2 почти на полмиллиона рублей оштрафовали ООО «Лукойл-Ростовэнерго». Об этом сообщают в телеграм-канале Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Оказалось, что ранее на энергообъекте выявили десять нарушений, в том числе, в области промышленной безопасности. Новая внеплановая проверка показала, что предписания не устранили.

В частности, на момент инспекции ТЭЦ так и не восстановили целостность обмуровки, стенок паровых и водогрейных котлов. Кроме того, не была отремонтирована течь на задвижке паропровода. В итоге проверяющие пришли к выводу, что потребителей могут не обеспечить достаточным теплом в мороз в случае поломки котлов.

Юрлицо оштрафовали на 400 тысяч рублей, еще два должностных лица получили штрафы на общую сумму в 60 тысяч рублей.