Энергетиков Ростовской области оштрафовали за риск остановки ТЭЦ-2 при морозах

В частности, на момент инспекции ТЭЦ так и не восстановили целостность обмуровки, стенок паровых и водогрейных котлов. Кроме того, не была отремонтирована течь на задвижке паропровода. В итоге проверяющие пришли к выводу, что потребителей могут не обеспечить достаточным теплом в мороз в случае поломки котлов.