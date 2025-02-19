В Москве появились проекционные пешеходные переходы

«В рамках эксперимента по трем адресам в Москве установили проекционную подсветку на пешеходных переходах. Она проецирует “зебру” прямо на дорогу и дополнительно освещает ее: это позволяет водителям заранее заметить пешеходов даже в условиях плохой видимости», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.
Отмечается, что такие проекции работают в тестовом режиме в трех местах: в ТиНАО, в деревне Пучково, где ранее произошло два ДТП с двумя пострадавшими; в ЮАО, на Автозаводской улице, где зафиксированы три аварии с тремя пострадавшими; и в ЦАО, на улице Грузинский Вал, где также произошли три ДТП с тремя пострадавшими. В течение нескольких месяцев специалисты ЦОДД продолжат анализ аварийности на этих участках, чтобы оценить эффективность технологии.
«Проекция разметки, которая с помощью специального оборудования проецирует “зебру” прямо на переход, хорошо видна в условиях плохой видимости: в снег, дождь, туман или темное время суток, и заметна водителям издалека, что снижает риск ДТП. Такая разметка дополнительно освещает переход, делая пешеходов более заметными, даже если они в темной одежде. Еще одно важное преимущество — она не стирается и сохраняется даже во время ремонта дороги или замены асфальта», — добавили в ведомстве.
Кроме того, для повышения безопасности переходов с 2017 года ЦОДД обустраивает светодиодные консоли над дорогой, дублирующие сигналы светофора, чтобы водители заранее снижали скорость перед пешеходным переходом. За это время технология доказала свою эффективность: риск аварий уменьшился на 30%. «Светодиодные ленты более долговечны и требуют меньше энергии, чем лампы. Они установлены уже более чем по 150 адресам в местах аварийности», — заключили в пресс-службе.