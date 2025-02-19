В Москве появились проекционные пешеходные переходы

«Проекция разметки, которая с помощью специального оборудования проецирует “зебру” прямо на переход, хорошо видна в условиях плохой видимости: в снег, дождь, туман или темное время суток, и заметна водителям издалека, что снижает риск ДТП. Такая разметка дополнительно освещает переход, делая пешеходов более заметными, даже если они в темной одежде. Еще одно важное преимущество — она не стирается и сохраняется даже во время ремонта дороги или замены асфальта», — добавили в ведомстве.