«Проглотил магнит и задыхается». В Гомеле ГАИ сопроводила автомобиль с ребенком, нуждавшимся в помощи

В сообщении сказано, что в оперативно-дежурную службу ГАИ УВД Гомельщины позвонил водитель такси и сообщил, что автомобиль нуждается в сопровождении. Он пояснил, что везет пассажиров в детскую больницу, уточнив, что маленький ребенок проглотил магнит и задыхается. Дежурный поинтересовался, где именно находится авто и направил туда ближайший экипаж.