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«Проглотил магнит и задыхается». В Гомеле ГАИ сопроводила автомобиль с ребенком, нуждавшимся в помощи

В Гомеле ГАИ сопроводила автомобиль такси с ребенком, проглотившим магнит.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле ГАИ сопроводила автомобиль такси с ребенком, проглотившим магнит. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

В сообщении сказано, что в оперативно-дежурную службу ГАИ УВД Гомельщины позвонил водитель такси и сообщил, что автомобиль нуждается в сопровождении. Он пояснил, что везет пассажиров в детскую больницу, уточнив, что маленький ребенок проглотил магнит и задыхается. Дежурный поинтересовался, где именно находится авто и направил туда ближайший экипаж.

Сотрудники ГАИ, встретив автомобиль такси, с включенными проблесковыми маячками, а также звуковой сигнализацией за считанные минуты сопроводили авто до больницы. Родители ребенка поблагодарили за помощь.

Тем временем в Гомеле хирурги достали 20 магнитов из кишечника двухлетнего ребенка.

Ранее МЧС сообщило, что 16 000 человек остались без воды из-за прорыва трубопровода в Осиповичах.