Ещё одна улица Владивостока попала в программу комплексного ремонта

Администрация Владивостока включила в национальный проект «Инфраструктура для жизни» ещё один объект. К перекрёстку улиц Басаргина и Новороссийской, который ранее добавили в перечень комплексного ремонта, теперь присоединился участок дороги на улице Анны Щетининой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
На этом участке проведут капитальные работы: обновят проезжую часть, тротуары, восстановят инженерные коммуникации и прилегающую инфраструктуру. Ремонт затронет отрезок от перекрёстка с улицей Адмирала Горшкова до дома № 26 на Анны Щетининой.
Работы будут синхронизированы с запланированным ремонтом улицы Адмирала Горшкова, чтобы минимизировать транспортные неудобства.
«Сейчас готовим необходимые документы для объявления процедуры поиска компании-подрядчика. Её планируем провести в ближайшее время», — прокомментировали в управлении дорог администрации Владивостока.
Отмечается, что кроме объектов нацпроекта, в 2025 году во Владивостоке проведут ремонт ряда улиц за счёт субсидий правительства Приморья и местного бюджета.
Напомним, во Владивостоке перекрёсток улиц Новороссийская и Басаргина ждут серьёзные нововведения. По утверждённому проекту его движение будет полностью регулироваться светофорами, а ширина проезжей части изменится.