Ещё одна улица Владивостока попала в программу комплексного ремонта

Администрация Владивостока включила в национальный проект «Инфраструктура для жизни» ещё один объект. К перекрёстку улиц Басаргина и Новороссийской, который ранее добавили в перечень комплексного ремонта, теперь присоединился участок дороги на улице Анны Щетининой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.