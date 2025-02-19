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Ещё одна улица Владивостока попала в программу комплексного ремонта

Работы на Анны Щетининой будут синхронизированы с запланированным ремонтом дороги на Адмирала Горшкова.

Источник: PrimaMedia.ru

Администрация Владивостока включила в национальный проект «Инфраструктура для жизни» ещё один объект. К перекрёстку улиц Басаргина и Новороссийской, который ранее добавили в перечень комплексного ремонта, теперь присоединился участок дороги на улице Анны Щетининой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

На этом участке проведут капитальные работы: обновят проезжую часть, тротуары, восстановят инженерные коммуникации и прилегающую инфраструктуру. Ремонт затронет отрезок от перекрёстка с улицей Адмирала Горшкова до дома № 26 на Анны Щетининой.

Работы будут синхронизированы с запланированным ремонтом улицы Адмирала Горшкова, чтобы минимизировать транспортные неудобства.

«Сейчас готовим необходимые документы для объявления процедуры поиска компании-подрядчика. Её планируем провести в ближайшее время», — прокомментировали в управлении дорог администрации Владивостока.

Отмечается, что кроме объектов нацпроекта, в 2025 году во Владивостоке проведут ремонт ряда улиц за счёт субсидий правительства Приморья и местного бюджета.

Напомним, во Владивостоке перекрёсток улиц Новороссийская и Басаргина ждут серьёзные нововведения. По утверждённому проекту его движение будет полностью регулироваться светофорами, а ширина проезжей части изменится.