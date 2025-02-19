Главе УКС Башкирии Инне Иксановой суд не стал отменять смягчение запретов

Верховный суд Башкирии не стал отменять решение Советского районного суда Уфы о продлении на два месяца и смягчении меры пресечения главе Управления капитального строительства республики Инне Иксановой. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона сообщило издание «РБК Уфа».
До 12 апреля чиновнице запретили определенные действия, но в то же время изменили ряд запретов. Иксановой теперь можно пользоваться средствами связи и интернетом. Также ей продлили время, на которое она может покидать дом: раньше с 22:00 до 06:00, сейчас — с 22:30 до 06:00. А вот запрет на общение с участниками уголовного процесса все еще в силе.
Напомним, Инну Иксанову обвиняют в злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для медицинских учреждений Башкирии на сумму в 57 миллионов рублей. Следствие считает, что чиновница заключила контракты на поставку аппаратов УЗИ, которые оказались контрафактными.
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