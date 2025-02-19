Перевозчик назвал варианты возобновления полетов из Омска в Усть-Ишим

Гендиректор ООО «Аэропром» Юрий Афанасьев заявил, что вопрос ухода перевозчика с маршрута Омск-Усть-Ишим еще не решен окончательно. Также он назвал варианты для возобновления полетов.
"Минтранс принял решение о сокращении рейсов до одного в неделю. Наш тариф действует до 2 августа 2025 года. Он был рассчитан именно на три рейса в неделю. То есть тут идет нарушение тарифа. Поэтому, естественно, один рейс нам экономически невыгоден.
Мы не то чтобы прям отказались и сказали: «Все, мы уходим». Мы направили письма с предложениями на рассмотрение. И сейчас рассматриваются варианты выполнения рейсов. То есть мы уходить-то не сильно хотим«, — прокомментировал Юрий Афанасьев по обращению “СуперОмска”.
Напомним, что полеты из Омска в Усть-Ишим были запущены в августе 2024 года. Перевозки осуществляются на самолетах Ан-2, называемых «кукурузниками». Стоимость авиабилета из Омска в Усть-Ишим составляет 2 741 рубль.
Добавим, что предельный тариф на перевозку пассажиров самолетами из Омска в Усть-Ишим, согласно приказу РЭК, составляет 32 107,49 рубля за поездку. В соответствии с постановлением правительства Омской области полет до Усть-Ишима планировалось сделать субсидируемым, что и позволило снизить фактическую стоимость билетов для пассажиров.