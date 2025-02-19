Перевозчик назвал варианты возобновления полетов из Омска в Усть-Ишим

"Минтранс принял решение о сокращении рейсов до одного в неделю. Наш тариф действует до 2 августа 2025 года. Он был рассчитан именно на три рейса в неделю. То есть тут идет нарушение тарифа. Поэтому, естественно, один рейс нам экономически невыгоден.