В Ростове открывается выставка «Отец Героя»

— Жителям области покажут портреты тех, кто воспитал настоящих героев страны. Фотографии отцов наших защитников станут одним из главных украшений патриотических и культурных мероприятий Дона. Их представят в преддверии Дня защитника Отечества, — рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасева.