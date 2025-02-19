В Ростове открывается выставка «Отец Героя»

В Донской столице в среду, 19 февраля, на площадке Ростовского молодежного театра пройдет мероприятия, посвященное открытию Года защитника Отечества. Также начнет работать выставка «Отец Героя».
— Жителям области покажут портреты тех, кто воспитал настоящих героев страны. Фотографии отцов наших защитников станут одним из главных украшений патриотических и культурных мероприятий Дона. Их представят в преддверии Дня защитника Отечества, — рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасева.
В фотосъемке приняли участие 17 отцов ветеранов специальной военной операции. В дальнейшем выставка «Отец Героя» будет «путешествовать» по разным площадкам Ростова-на-Дону и Ростовской области.