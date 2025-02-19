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В Уфе из-за нехватки водителей маршрут № 218 прекратит свою работу

Из-за отсутствия водительского состава и невозможности осуществлять перевозки маршрут № 218 прекращает свою работу.

Источник: Башинформ

Как сообщается в официальном информационном канале транспортного обслуживания населения Уфы, 16 декабря 2024 года от перевозчика ООО «Альянс СКД» поступило заявление о прекращении действия свидетельства и карт данного маршрута.

С учетом такой ситуации, чтобы местные жители не остались без транспорта, 15 января 2025 года администрация Уфы объявила открытый конкурс на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по маршруту № 218.

«Регламентные процедуры по определению перевозчика продолжаются. Действующий перевозчик, согласно требованиям федерального законодательства, продолжит обслуживание маршрута до середины марта текущего года», — добавили в ведомстве.

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