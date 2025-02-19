Дебошира, задиравшего ветерана СВО и напавшего на полицейского, арестовали во Владивостоке

Дебошира отправили под арест в следственный изолятор на два месяца. Его сообщник, скрывшийся с места преступления, остаётся в розыске. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.
Напоминаем, в минувшее воскресенье двое приезжих приставали к прохожим на площади Луговой, пытаясь уговорить купить у них смартфон с рук. Последней их мишенью оказался участник военной спецоперации. Это заметил сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, но имевший при себе служебное удостоверение. Когда он потребовал, чтобы «продавцы» прекратили попытки сбыта, нарушители общественного порядка напали на него.
Отметим, что жители Владивостока неоднократно обращали внимание городской администрации на неблагополучную обстановку в районе крупного транспортно-пересадочного узла на площади Луговой, где нередко можно видеть разных маргинальных личностей. Но пока ситуация остаётся без изменений.