Дебошира, задиравшего ветерана СВО и напавшего на полицейского, арестовали во Владивостоке

Напоминаем, в минувшее воскресенье двое приезжих приставали к прохожим на площади Луговой, пытаясь уговорить купить у них смартфон с рук. Последней их мишенью оказался участник военной спецоперации. Это заметил сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, но имевший при себе служебное удостоверение. Когда он потребовал, чтобы «продавцы» прекратили попытки сбыта, нарушители общественного порядка напали на него.