Мизулина и певец SHAMAN были замечены в Grand Autograph Новосибирск

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN были замечены в лобби отеля Grand Autograph в Новосибирске.
Жители Новосибирска заметили Екатерину Мизулину и популярного исполнителя SHAMAN в одном из отелей города. Их присутствие вызвало обсуждение в сети.
Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале сообщение с вопросом: «Где в Новосибирске самый вкусный кофе?», что еще больше подогрело интерес подписчиков. Уже 19 февраля SHAMAN выступит на сцене «Сибирь-Арены», билеты на его концерт полностью раскуплены.