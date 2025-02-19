Мизулина и певец SHAMAN были замечены в Grand Autograph Новосибирск

Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале сообщение с вопросом: «Где в Новосибирске самый вкусный кофе?», что еще больше подогрело интерес подписчиков. Уже 19 февраля SHAMAN выступит на сцене «Сибирь-Арены», билеты на его концерт полностью раскуплены.