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Мизулина и певец SHAMAN были замечены в Grand Autograph Новосибирск

Уже 19 февраля SHAMAN выйдет на сцену «Сибирь-Арены».

Источник: Соцсети

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN были замечены в лобби отеля Grand Autograph в Новосибирске.

Жители Новосибирска заметили Екатерину Мизулину и популярного исполнителя SHAMAN в одном из отелей города. Их присутствие вызвало обсуждение в сети.

Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале сообщение с вопросом: «Где в Новосибирске самый вкусный кофе?», что еще больше подогрело интерес подписчиков. Уже 19 февраля SHAMAN выступит на сцене «Сибирь-Арены», билеты на его концерт полностью раскуплены.

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