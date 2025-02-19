Омским ветеранам СВО предложат сотни вакансий с зарплатой до 230 тысяч рублей

«Возможности для трудоустройства предложим как ветеранам СВО, так и членам их семей. Участники ярмарки получат консультации специалистов различных сфер по вопросам получения мер социальной поддержки, профессионального обучения, открытия своего дела. Вниманию гостей будет предложена профессиональная диагностика, направленная на выявление личных способностей. По ее результатам специалисты помогут участникам выбрать наиболее подходящую профессию для дальнейшего карьерного развития. Для тех, кому для трудоустройства будут необходимы новые компетенции, обязательно подберем варианты обучения и образовательные программы в рамках нового проекта “Кадры”. Трудоустройство героев — одно из ключевых направлений нашей работы, поэтому такой формат, как ярмарка, помогает нам точечно взаимодействовать с ветеранами СВО и членами их семей, предлагая для них только актуальные вакансии», — отметила Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.