Эксперты назвали статус Казани как культурной исламской столицы успехом

«Поддержка России за рубежом за три года СВО не уменьшилась, она расширилась, исламский мир поддерживает внешнеполитический курс России несмотря на то, что многие исламские страны имеют партнерские отношения с западным миром и, прежде всего, США (Саудовская Аравия, Иордания и др.). Отмечу здесь, что Россия является по статусу лишь наблюдателем в ОИС. Большую роль в принятии положительного решения для Казани сыграл лично Раис РТ Рустам Минниханов, который постепенно становится не только лидером одного из российских регионов, но и крупным российским политиком международного уровня», — сказал Большаков.