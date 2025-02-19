НЦЗПД назвал данные, которые вузы не могут требовать у абитуриентов в Беларуси

В НЦЗПД пояснили, что обработка вузом указанных персональных данных не соответствует требованию о недопущении избыточности обработки данных. В связи с этим организация направила в университет требование об исключении подобной практики, а также о прекращении обработки названных персональных данных, включая удаление, в случае их хранения в электронном виде.