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НЦЗПД назвал данные, которые вузы не могут требовать у абитуриентов в Беларуси

НЦЗПД сказал, какие персональные данные не могут требовать вузы у белорусских абитуриентов.

Источник: Комсомольская правда

НЦЗПД назвал данные, которые вузы не могут требовать у абитуриентов в Беларуси. Подробности рассказали в Национальном центре защиты персональных данных.

Сообщается, что студент пожаловался в Центр, рассказав, что в момент поступления в вуз у него начали требовать информацию о месте рождения, национальности, дате рождения и месте работы родителей.

«Совместно с Министерством образования определено, что законодательством об образовании предоставление таких сведений не предусмотрено», — подчеркнули в организации.

В НЦЗПД пояснили, что обработка вузом указанных персональных данных не соответствует требованию о недопущении избыточности обработки данных. В связи с этим организация направила в университет требование об исключении подобной практики, а также о прекращении обработки названных персональных данных, включая удаление, в случае их хранения в электронном виде.

Тем временем Минобразования Беларуси сказало о сроках приема в вузы в 2025 году.

Кстати, Минобразования утвердило 10 правил для школьников и родителей в Беларуси.

Ранее ФСЗН сказала, что почти полмиллиона белорусов должны уплатить страховые взносы до 1 марта.