НЦЗПД назвал данные, которые вузы не могут требовать у абитуриентов в Беларуси. Подробности рассказали в Национальном центре защиты персональных данных.
Сообщается, что студент пожаловался в Центр, рассказав, что в момент поступления в вуз у него начали требовать информацию о месте рождения, национальности, дате рождения и месте работы родителей.
«Совместно с Министерством образования определено, что законодательством об образовании предоставление таких сведений не предусмотрено», — подчеркнули в организации.
В НЦЗПД пояснили, что обработка вузом указанных персональных данных не соответствует требованию о недопущении избыточности обработки данных. В связи с этим организация направила в университет требование об исключении подобной практики, а также о прекращении обработки названных персональных данных, включая удаление, в случае их хранения в электронном виде.
Тем временем Минобразования Беларуси сказало о сроках приема в вузы в 2025 году.
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