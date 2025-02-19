В Татарстане директорам школ с лучшими учителями выплатят по 30 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.
Согласно документу, эта мера поддержки направлены на стимулирование лидерства в образовательной сфере, внедрение передовых управленческих и педагогических методов, а также на повышение качества образования и увеличение заработной платы учителей в регионе. Выплаты предназначены директорам школ, чьи учителя получают премии за достижения в педагогической деятельности в рамках программ начального, основного и среднего общего образования.
Напомним, в казанском ЖК «Лето» строится новая школа на 1 224 места. В здании разместят два спортивных зала и два бассейна.