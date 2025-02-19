В Татарстане директорам школ с лучшими учителями выплатят по 30 тысяч рублей

Согласно документу, эта мера поддержки направлены на стимулирование лидерства в образовательной сфере, внедрение передовых управленческих и педагогических методов, а также на повышение качества образования и увеличение заработной платы учителей в регионе. Выплаты предназначены директорам школ, чьи учителя получают премии за достижения в педагогической деятельности в рамках программ начального, основного и среднего общего образования.