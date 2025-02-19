В Центральном округе Омска отключат воду

Как сообщили в компании «Росводоканал Омск», из-за работ АО «Тепловая компания» водопроводной насосной станции по улице Звездова, 98а, водоснабжение прервется на день.
Так, с 10:00 до 16:00 часов холодная вода перестанет поступать в следующие дома (список предоставлен водоканалом):
Ул. Звездова, 95, 98, 101, 101/1, 103, 105, 105а, 107; Ул. Куйбышева, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8, 31; Ул. 9-я Линия, 44, 46; Ул. 8-я Линия, 78; Ул. Иркутская, 3, 5, 68, 68/1, 70, 72, 74, 74/1; Ул. Б. Хмельницкого, 42, 42к1, 44, 46; Ул. Омская, 106, 108, 108а, 110, 114, 114/3; Ул. 10 лет Октября, 105, 105к1, 107, 109, 111, 113, 115, 115/1, 117.