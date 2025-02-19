Велодорожки, образовательная площадка и общественный огород: как будут развивать бульвар по ул. Серова

Помимо этого, горожане обратились к спикерам с просьбой об установке компостера около будущего огорода. Еще одним популярным вопросом стало создание площадки для собак. Архитекторы поделились, что у них есть определенные наработки по этой линии, однако окончательного решения пока нет. «Потому что там узко и много сетей, поэтому есть сложности с осуществлением», — пояснил Виталий Волков.