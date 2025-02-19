Велодорожки, образовательная площадка и общественный огород: как будут развивать бульвар по ул. Серова

Накануне в казанской библиотеке № 27 состоялась встреча, на которой презентовали концепцию благоустройства второй очереди бульвара на ул. Серова. Архитекторы и кураторы проекта обсудили с горожанами планируемые функциональные зоны территории. К мероприятию присоединились 25 казанцев. Жители города могли задать спикерам интересующие вопросы и высказать свои предложения.
В обсуждении приняли участие руководитель дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова, заместитель председателя комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров, руководитель компании Miriada Group, архитектор проекта Виталий Волков, ведущий архитектор организации Алина Сабитова.
Перед презентацией участники подвели итоги благоустройства первой очереди. Общественное пространство, расположенное в Московском районе, открылось в октябре 2024 года. Особенностью бульвара стала инклюзия — его полностью адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На территории обустроили две детские площадки, спортивную площадку с адаптивными тренажерами, сцену, прогулочные зоны, сенсорный сад, павильон. Также здесь появились шахматные столы и локация для игры, которая называется бочча (это паралимпийский вид спорта) Бульвар насыщен аудио- и визуальной информацией для ориентации как по самому пространству, так и по прилегающей территории.
Отдельное внимание уделили озеленению. При проектировании парка было высажено 189 деревьев, свыше трех тысяч кустарников и 13 тысяч многолетних цветов.
В рамках благоустройства второй очереди на бульваре планируют возвести павильон проката велосипедов и оборудовать велодорожки. Они будут доступны и для детей с нарушениями ментального спектра — рассматривается идея организации бесплатного велопроката для таких ребят.
Также на территории обустроят лесную зону, где проложат дорожки с мягким покрытием и скамейками для отдыха. На бульваре появятся образовательное пространство для проведения лекций и мастер-классов, зона для занятий по жестовому языку и площадка для игр с водой.
Кроме того, на встрече была озвучена идея создания общественного огорода с блоками особой конструкции, благодаря которым люди с особенностями здоровья тоже смогут ухаживать за растениями. Совместная работа на земле способствует установлению социальных связей, помогает вывести людей из изоляции, объединяет представителей разных поколений.
«Жители были позитивно настроены, мы им очень благодарны. Были интересные предложения, которые нас вдохновили. И что особенно радует, есть такие пожелания, которые легко исполнить», — отметил Виталий Волков.
Так, среди предложений жителей оказались: добавление тактильной информации у туалетов, установка дополнительных скамеек и теннисных столов. Многие интересовались возможностью открытия кафе в парке или рядом с ним. Некоторые из участников встречи предлагали сделать зону для лыжни — обсуждалось использование для этих целей участка с велодорожками в зимние сезоны.
Помимо этого, горожане обратились к спикерам с просьбой об установке компостера около будущего огорода. Еще одним популярным вопросом стало создание площадки для собак. Архитекторы поделились, что у них есть определенные наработки по этой линии, однако окончательного решения пока нет. «Потому что там узко и много сетей, поэтому есть сложности с осуществлением», — пояснил Виталий Волков.
В ходе обсуждения казанцы также давали обратную связь по уже открытому участку. Они положительно высказались о новогодней елке и зимних мероприятиях, которые организовали для жителей в этом году. Однако, по словам руководителя проекта, из-за посещения популярного бульвара большим количеством граждан, из некоторых зон не было видно артистов. Для решения этой проблемы архитекторы хотят установить амфитеатр, но реализация идеи находится под вопросом.
Благоустройство бульвара ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы в рамках второй очереди планируется завершить осенью текущего года.
Басира Агазаде.