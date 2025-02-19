Жители Ростовской области с января увеличили активность в поиске работы

— С 1 по 10 января 2025 года жители Дона открыли или обновили 31,4 тысячи резюме. Медиана зарплатных ожиданий составила 69,8 тысячи рублей. Активность соискателей выросла на 36% по сравнению с таким же периодом годовой давности. Это немного выше среднероссийских показателей, — отметили в hh.ru.