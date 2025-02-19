Жители Ростовской области с января увеличили активность в поиске работы

В Ростовской области уже с январских праздников начали отмечать повышенный интерес соискателей к поиску работы. Об этом по итогам исследования рынка труда сообщили аналитики портала hh.ru.
— С 1 по 10 января 2025 года жители Дона открыли или обновили 31,4 тысячи резюме. Медиана зарплатных ожиданий составила 69,8 тысячи рублей. Активность соискателей выросла на 36% по сравнению с таким же периодом годовой давности. Это немного выше среднероссийских показателей, — отметили в hh.ru.
Чаще всего люди искали работу в автобизнесе, в сферах транспорта, логистики, перевозок. Трудоустроиться старались представители рабочего, домашнего и обслуживающего персонала.
При этом наименьшую активность при поиске работы проявили специалисты розничной торговли, страхования, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики.
Добавим, при общем увеличении резюме, количество открытых вакансий в январе было снижено на 14%. Эксперты объясняют это традиционной приостановкой в подборе персонала после праздников. Кроме того, некоторые компании перестали набирать сотрудников из-за повышения ключевой ставки и подорожания заемных средств. Спрос на кадры сохраняется.