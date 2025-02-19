В Красноярске закрыли ледовый городок на острове Татышев

В Красноярске окончательно закрыли ледовый городок на острове Татышев, сообщает «7 канал» со ссылкой на пресс-службу «Татышев-парка».
Убрать ледовые фигуры и горки не составит большого труда — снесут техникой, затем соберут осколки — и в сторону. Они и так уже значительно деформировались в те периоды, когда стояла теплая погода.
А вот главную городскую ёлку будут демонтировать дольше, по плану — до 10 марта. Её решили оставить на время проведения чемпионата по фигурному катанию. А теперь впереди празднование Масленицы. Народные гуляния пройдут на острове 2 марта. Затем рабочие разберут конструкцию и увезут на склад на хранение до следующего Нового года.
Кстати, каток на острове продолжит работать, но с перерывами на техническое обслуживание.