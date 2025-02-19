В Красноярске закрыли ледовый городок на острове Татышев

А вот главную городскую ёлку будут демонтировать дольше, по плану — до 10 марта. Её решили оставить на время проведения чемпионата по фигурному катанию. А теперь впереди празднование Масленицы. Народные гуляния пройдут на острове 2 марта. Затем рабочие разберут конструкцию и увезут на склад на хранение до следующего Нового года.