Родительский патруль организовали в школе в Петербурге, где надругались над подростком

В одной из школ Московского района Петербурга, которая стала скандально известной после истории с надругательством над 13-летним мальчиком, теперь есть родительский патруль. Мамы и папы, у которых есть свободное время, дежурят в точках учебного заведения, где подростки частенько устраивают бедлам. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказали сами родители.
— Я следила за третьим этажом, который школьники назвали самым плохим. Но подростки вели себя так, как и должны вести себя дети. Кто-то с учебником, кто-то дурачился, кто-то в телефонах, — рассказала одна из дежурных.
Напомним, что после случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Трое школьников, которых взрослые подозревают в надругательстве над сверстником, перешли на домашнее обучение, впрочем, как и их жертва.