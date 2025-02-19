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Родительский патруль организовали в школе в Петербурге, где надругались над подростком

Родители дежурят в точках школы, где подростки частенько устраивают бедлам.

В одной из школ Московского района Петербурга, которая стала скандально известной после истории с надругательством над 13-летним мальчиком, теперь есть родительский патруль. Мамы и папы, у которых есть свободное время, дежурят в точках учебного заведения, где подростки частенько устраивают бедлам. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказали сами родители.

— Я следила за третьим этажом, который школьники назвали самым плохим. Но подростки вели себя так, как и должны вести себя дети. Кто-то с учебником, кто-то дурачился, кто-то в телефонах, — рассказала одна из дежурных.

Напомним, что после случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Трое школьников, которых взрослые подозревают в надругательстве над сверстником, перешли на домашнее обучение, впрочем, как и их жертва.

образование