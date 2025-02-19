Родительский патруль организовали в школе в Петербурге, где надругались над подростком

В одной из школ Московского района Петербурга, которая стала скандально известной после истории с надругательством над 13-летним мальчиком, теперь есть родительский патруль. Мамы и папы, у которых есть свободное время, дежурят в точках учебного заведения, где подростки частенько устраивают бедлам. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» рассказали сами родители.