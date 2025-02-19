О закрытии движения на автодороге Соколиное — Ай-Петри напомнили в МЧС Крыма

О закрытии движения из-за непогоды на автодороге Соколиное — Ай-Петри напомнили в МЧС Крыма. На Ангарском и Грушевском перевалах работают дорожные службы, на местах патрулируют спасательные отряды, здесь пути доступны для транспорта, передает ИА SevastopolMedia.