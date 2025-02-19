О закрытии движения на автодороге Соколиное — Ай-Петри напомнили в МЧС Крыма

О закрытии движения из-за непогоды на автодороге Соколиное — Ай-Петри напомнили в МЧС Крыма. На Ангарском и Грушевском перевалах работают дорожные службы, на местах патрулируют спасательные отряды, здесь пути доступны для транспорта, передает ИА SevastopolMedia.
В ведомстве рассказали, что техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия. Руководителей автотранспортных предприятий призвали следить за изменениями погоды, особо уделить внимание инструктажу водителей междугородних рейсов.
Автовладельцев попросили не выезжать без необходимости на дальние расстояния, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.
Напомним. что по прогнозам синоптиков, зима не собирается сдавать позиции на полуострове.