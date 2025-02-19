Ушел из жизни известный воронежский акушер-гинеколог Павел Пилипенко

Павел Пилипенко окончил Воронежский государственный медицинский институт имени Н. Н. Бурденко и сразу устроился на работу в Павловскую РБ. Много лет он возглавлял гинекологическое отделение. Медицине Павел Пилипенко посвятил 36 лет своей жизни, а в 2014 году ушел на заслуженный отдых.