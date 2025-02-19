Ушел из жизни известный воронежский акушер-гинеколог Павел Пилипенко

На 73-м году ушел из жизни известный акушер-гинеколог Павел Пилипенко, работавший в Павловской районной больнице, об этом рассказали в медучреждении.
«Павел Владимирович всегда стремился расширять свои знания и делился опытом с молодыми коллегами. Он был человеком с большой буквы, настоящим профессионалом, честным, трудолюбивым и отзывчивым. Администрация больницы и весь медицинский персонал выражают искренние соболезнования родным и близким Павла Владимировича», — сказали коллеги врача.
Павел Пилипенко окончил Воронежский государственный медицинский институт имени Н. Н. Бурденко и сразу устроился на работу в Павловскую РБ. Много лет он возглавлял гинекологическое отделение. Медицине Павел Пилипенко посвятил 36 лет своей жизни, а в 2014 году ушел на заслуженный отдых.