Родителям в Петербурге разрешат тратить маткапитал на замену окон и дверей

Сегодня, 19 февраля, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект об использовании материнского капитала при ремонте домов. О подробностях инициативы, которая родилась в ответ на обращения многодетных семей, сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.