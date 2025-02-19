Родителям в Петербурге разрешат тратить маткапитал на замену окон и дверей

Сегодня, 19 февраля, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект об использовании материнского капитала при ремонте домов. О подробностях инициативы, которая родилась в ответ на обращения многодетных семей, сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.
— Парламентарии предложили разрешить использовать эти деньги на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке оконных блоков, входных дверей, остеклению балконов, лоджий в жилых помещениях, которые расположены на территории Северной столицы и Ленинградской области, — говорится в сообщении.
К слову, инициатива предполагает, что тратить маткапитал можно будет только на оконные и балконные конструкции, которые гарантируют безопасность детей.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что депутаты городского парламента разрешили использовать средства материнского капитала при платном лечении у стоматолога и окулиста. Напомним, размер субсидии составляет 213 тысяч рублей.