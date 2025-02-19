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Десяток станций метро в Петербурге хотят закрыть на ремонт и реконструкцию в ближайшие годы

В проект госпрограммы по развитию транспортной системы Петербурга говорится, что метрополитен", что из 308 эскалаторов в петербургском метро 196 используются с истекшим сроком службы. Указано, какие станции требуют замены с закрытием на время работ.

Источник: РИА "Новости"

Документ опубликован накануне. В списке там значатся уже закрытая на реконструкцию «Фрунзенская» и ожидающая того же станция «Парк Победы». Кроме них, комплексный капремонт наклонного хода с заменой эскалаторов требуется станциям «Площадь Ленина-1», «Петроградская» и «Площадь Восстания-2», Реконструкция наклонного хода ждет станции «Электросила», «Кировский завод», «Нарвская», «Площадь Восстания-1», «Московские ворота» и «Гражданский проспект».

По многим работы, согласно проекту программы, хотят начать и закончить до 2030 года. Исключение составляют «Петроградская», «Московское ворота» и «Кировский завод».

Напомним, в проекте госпрограммы содержатся также планы по строительству 10 новых станций метро к концу 2030 года.

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