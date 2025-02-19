Десяток станций метро в Петербурге хотят закрыть на ремонт и реконструкцию в ближайшие годы

Документ опубликован накануне. В списке там значатся уже закрытая на реконструкцию «Фрунзенская» и ожидающая того же станция «Парк Победы». Кроме них, комплексный капремонт наклонного хода с заменой эскалаторов требуется станциям «Площадь Ленина-1», «Петроградская» и «Площадь Восстания-2», Реконструкция наклонного хода ждет станции «Электросила», «Кировский завод», «Нарвская», «Площадь Восстания-1», «Московские ворота» и «Гражданский проспект».
По многим работы, согласно проекту программы, хотят начать и закончить до 2030 года. Исключение составляют «Петроградская», «Московское ворота» и «Кировский завод».
Напомним, в проекте госпрограммы содержатся также планы по строительству 10 новых станций метро к концу 2030 года.