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В Приморье родители первоклашек обвиняют учителя в психологическом насилии над детьми

В Приморье родители требуют завести дело на учителя за издевательства над детьми.

Источник: Комсомольская правда

Родители учащихся школы № 5 поселка Тавричанка Надеждинского района Приморья требуют завести уголовное дело в отношении учительницы. Об этом пишет телеграм-канал политика Максима Чихунова.

Как рассказывают обеспокоенные родители, у первой учительницы их детей были весьма сомнительные методы воспитания. Якобы она связывала учащимся руки скотчем, рвала их тетрадки и повышала голос на ребятишек. В результате преподаватель, по словам родителей, довела детей до психосоматических расстройств.

Сообщается, что родители полтора года жаловались директору на педагога, но реакции не последовало. Тогда жители поселка обратились к главе района. Только после этого учителя уволили. Чиновники признали, что директор должна была уволить этого сотрудника еще год назад.

Родители требуют завести уголовное дело в отношении учителя и готовы идти на крайние меры, чтобы добиться справедливости.

В сложившейся ситуации разбираются правоохранительные органы. Они проверят жалобы родителей и оценят действия сотрудников школы.

образование