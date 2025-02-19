В Приморье родители первоклашек обвиняют учителя в психологическом насилии над детьми

Родители учащихся школы № 5 поселка Тавричанка Надеждинского района Приморья требуют завести уголовное дело в отношении учительницы. Об этом пишет телеграм-канал политика Максима Чихунова.
Как рассказывают обеспокоенные родители, у первой учительницы их детей были весьма сомнительные методы воспитания. Якобы она связывала учащимся руки скотчем, рвала их тетрадки и повышала голос на ребятишек. В результате преподаватель, по словам родителей, довела детей до психосоматических расстройств.
Сообщается, что родители полтора года жаловались директору на педагога, но реакции не последовало. Тогда жители поселка обратились к главе района. Только после этого учителя уволили. Чиновники признали, что директор должна была уволить этого сотрудника еще год назад.
Родители требуют завести уголовное дело в отношении учителя и готовы идти на крайние меры, чтобы добиться справедливости.
В сложившейся ситуации разбираются правоохранительные органы. Они проверят жалобы родителей и оценят действия сотрудников школы.